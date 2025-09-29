أسعار النفط إلى 69 دولاراً.. «الأمريكي» يتراجع لـ 64.50

استئناف صادرات

هجمات عنيفة

انخفضت أسعار النفط اليوم نحو 2%؛ بفعل توقعات نمو المعروض العالمي، مع اتجاه «أوبك+» لزيادة الإنتاج في نوفمبر القادم، واستئناف صادرات الخام من إقليم كردستان العراق عبر تركيا.وتراجع خام برنت 1.13 دولار أو 1.6% إلى 69 دولاراً للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط 1.22 دولار أو 1.9% إلى 64.50 دولاراً.في غضون ذلك، قالت وزارة النفط العراقية: «إن النفط الخام تدفق عبر خط أنابيب من إقليم كردستان في شمال العراق إلى تركيا للمرة الأولى منذ عامين ونصف، بعد اتفاق أدى إلى استئناف صادرات الخام من الإقليم».وقال وزير النفط العراقي لقناة رووداو الكردية، أخيراً: «إن الاتفاق بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان ومنتجي النفط الأجانب العاملين في الإقليم يسمح بتدفق ما بين 180 ألفاً إلى 190 ألف برميل يومياً من النفط الخام إلى ميناء جيهان التركي».ومن المتوقع أن يسهم هذا الاستئناف في نهاية المطاف في إعادة ما يصل إلى 230 ألف برميل يومياً من النفط الخام إلى الأسواق العالمية.ويأتي تراجع الأسعار بعدما ارتفع خام برنت والخام الأمريكي بأكثر من 4% في الأسبوع الماضي، بعد أن أدت هجمات أوكرانية على البنية التحتية للطاقة في روسيا إلى خفض صادرات البلاد من الوقود.وقصفت روسيا كييف ومناطق أخرى من أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح أمس، في واحدة من أعنف الهجمات على العاصمة منذ بدء الحرب الشاملة.