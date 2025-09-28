«الأوروبي» يخصص 638 مليون يورو لدعم «الخضراء» في أفريقيا

مشاريع متنوعة

خصص الاتحاد الأوروبي مبلغ 638 مليون يورو؛ لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في أفريقيا، في خطوة إستراتيجية تستهدف تسريع التحول الأخضر عالميًا، ضمن إطار حزمة الاستثمار الأوروبية - الأفريقية.ويُعدُّ هذا التمويل جزءًا من مبادرة أفريقيا - الاتحاد الأوروبي للطاقة الخضراء (AEGEI)؛ التي تهدف إلى إضافة ما لا يقل عن 50 جيجاوات من القدرات الجديدة لتوليد الكهرباء المتجددة، بما يعود بالنفع على أكثر من 100 مليون شخص في القارة.ويغطي التمويل الأوروبي مشاريع متنوعة في مجالات الطاقة الشمسية، والرياح، والهيدروجين الأخضر، منها برنامج «GEED» في الصومال بقيمة 40.5 مليون يورو لدعم الطاقة الخضراء والتنمية الاقتصادية، إلى جانب مشروع لإنشاء محطة شمسية بقدرة 85 ميجاوات مع محللات كهربائية للهيدروجين الأخضر في ناميبيا.ويدعم الاتحاد الأوروبي مشاريع أوّلية في الطاقة المائية الصغيرة والرياح والطاقة الحرارية عبر آليات، مثل: صندوق الطاقة المتجددة لأفريقيا (AREF)، وصندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا (SEFA).