ترمب لأوروبا مجدداً: توقفوا عن شراء النفط الروسي





كميات قليلة

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعوته الدول الأوروبية إلى التوقف عن شراء النفط من روسيا، وهو مطلب ربطه بزيادة الضغوط الأمريكية على الرئيس فلاديمير بوتين لوقف الحرب في أوكرانيا. وقال ترمب في خطاب عشاء في ماونت فيرنون، فرجينيا، بالقرب من واشنطن: «الأوروبيون يشترون النفط من روسيا، وهذا من غير المفترض أن يحدث، أليس كذلك؟».وانتقد ترمب أوروبا مرارا وتكرارا لمشترياتها من الطاقة الروسية، وأشار، بعد لقائه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى أنه مستعد لزيادة الضغط الاقتصادي على موسكو. وأضاف: «لكن ليس عندما يشتري الناس الذين أدافع عنهم النفط من روسيا».وفي حين أن معظم الدول الأوروبية توقفت عن شراء النفط الروسي مباشرة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، لا تزال كميات قليلة تتدفق إلى أوروبا الشرقية، كما تستورد الدول الأوروبية الديزل من الهند وتركيا، حيث يُكرر النفط الروسي ليُستخدم كوقود.وأقرّ الاتحاد الأوروبي بالفعل حظرا يمنع استيراد المنتجات البترولية المكررة من النفط الخام الروسي بدءا من العام القادم، ويناقش الاتحاد حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتبارا من عام 2027.وتوقفت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقريبا عن شراء النفط الروسي المنقول بحرا وعبر خطوط الأنابيب، وتُعد المجر وسلوفاكيا -الدولتان غير الساحليتين اللتان تستوردان النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا- من الدول الرافضة لذلك.