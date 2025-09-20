لاغارد: «الأوروبي» حقق هدف التضخم وسط استمرار عدم اليقين

أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن المؤسسة حققت هدفها المتمثل في ضبط الأسعار، لكن حالة عدم اليقين لا تزال تلقي بظلالها على التوقعات، رغم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.وفي مقابلة بُثت السبت مع هيئة الإذاعة الدانماركية «دي آر تي في»، قالت لاغارد: «ينبغي أن تستهدف أسعار الفائدة مستوى التضخم، وهذا ما نستهدفه بالفعل، وقد وصلنا إليه الآن».

وأضافت لاغارد: «انخفض مستوى عدم اليقين إلى النصف تقريباً، وهذا تحسن ملحوظ عما كان عليه الوضع سابقاً، لكن لا يزال هناك قدر من عدم اليقين، وعلى الجميع التعامل معه».





تكاليف الاقتراض

أبقى البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض دون تغيير الأسبوع الماضي للاجتماع الثاني، عقب ثمانية تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية خلال عام واحد.ويتوقع صُناع السياسة النقدية أن يستقر التضخم حول هدفه البالغ 2% بعد تراجع مؤقت متوقع في العام القادم، على أن يستعيد الاقتصاد زخمه خلال الأرباع القادمة.وأوضح العديد من المسؤولين أنهم لا يرون حاجة لمزيد من إجراءات التيسير طالما لم يتعرض الاقتصاد لصدمة كبيرة، بينما أشار آخرون إلى أن خيار اتخاذ خطوات إضافية يجب ألا يُستبعد تماماً.