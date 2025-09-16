ارتفاع أسعار الذهب وتراجع الدولار عالمياً

سجَّلت أسعار الذهب ذروة قياسية، اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع، وسط توقعات كبيرة بخفض أسعار الفائدة.

ذروة قياسية

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3,683.28 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:02 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجَّل ذروة قياسية عند 3,689.27 دولار في وقت سابق من الجلسة.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3,720.10 دولار.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بالمعاملات الفورية 0.2% إلى 42.63 دولار للأوقية، فيما استقر البلاتين عند 1,401.65 دولار واستقر البلاديوم عند 1,183.76 ‬دولار.