5.2 % نمو إنتاج المصانع في الصين





قروض مستحقة

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني الصيني، أن إنتاج المصانع الصينية نما بنسبة 5.2% على أساس سنوي في أغسطس الماضي.وذكر المكتب أن مبيعات التجزئة توسعت بنسبة 3.4% في أغسطس بعد ارتفاعها بنسبة 3.7% في يوليو الماضي، مخالفة التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاعها 3.9 %.ونما الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 0.5% في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل زيادة متوقعة بنسبة 1.4% وتوسع بنسبة 1.6% في الفترة من يناير إلى يوليو الماضيين.من ناحية أخرى، أظهرت بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، أخيراً، ارتفاع القروض الصينية المقومة باليوان بواقع 13.46 تريليون يوان (نحو 1.9 تريليون دولار) خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.وضمن هذا الرقم، نمت قروض الأسر بقيمة 711 مليار يوان، وزادت القروض المقدمة للشركات والمؤسسات العامة بواقع 12.22 تريليون يوان.وبلغت القروض المستحقة المقومة باليوان نحو 269.1 تريليون يوان في نهاية أغسطس الماضي، بزيادة 6.8% على أساس سنوي.وارتفع مؤشر «إم 2»، وهو مقياس واسع النطاق من المعروض النقدي الذي يشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 8.8% على أساس سنوي ليصل إلى 331.98 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي.كما بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب واحتياطيات العملاء لدى مؤسسات الدفع غير المصرفية، نحو 111.23 تريليون يوان بنهاية أغسطس الماضي، بزيادة 6% على أساس سنوي.