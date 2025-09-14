«موديز»: 33 % من ولايات أمريكا في ركود اقتصادي





إنتاج السلع

حذّرت وكالة موديز، من أن الاقتصاد الأمريكي يشهد حالة انقسام، فبينما يشهد اقتصاد عدد من الولايات نمواً جيداً يتراجع الاقتصاد في عدد من الولايات بشكل حاد، مشيرة إلى أن استمرار هذا النسق قد تكون له تبعات خطيرة على أكبر اقتصاد في العالم.ووفقاً لتحليل وكالة موديز، قد تكون نحو 33% من الولايات الأمريكية في حالة ركود بالفعل، واستخدمت الوكالة منهجية مماثلة للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، وأظهرت أن النشاط الاقتصادي في ولايات مثل نيوجيرسي وإلينوي وفرجينيا وجورجيا وواشنطن وأيوا وأوريغون ينكمش بشكل ملحوظ. من ناحية أخرى، تشهد ولايات مثل كاليفورنيا وتكساس ونيويورك -التي تُشكل مجتمعةً نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي- توسعاً، وانحسار النمو الاقتصادي في عدد محدود من الولايات يزيد من فجوة توزيع الثروات في أمريكا.يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه قطاعات إنتاج السلع مثل الزراعة والتصنيع والبناء ركوداً بالفعل، ما يُلحق الضرر بالولايات الصناعية والريفية بشدة.في الوقت نفسه، تتوسع قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والعقارات، بينما لا تزال الخدمات المالية وتجارة التجزئة والضيافة مستقرة بالكاد، وبهذا تختلف الظروف الاقتصادية الأمريكية من ولاية إلى أخرى.