أمريكا: إضافة 32 كياناً لقائمة القيود التجارية

دور مهم

أظهر إعلان حكومي نشر في السجل الاتحادي بالولايات المتحدة، أن واشنطن أضافت، أخيراً، 32 كياناً إلى قائمة وزارة التجارة للكيانات التجارية الخاضعة لقيود، منها 23 كياناً من الصين.وطالبت وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة الدول الصناعية السبع والدول الحليفة في الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية مؤثرة على الواردات من الصين والهند لوقف مشترياتهما من النفط الروسي.ودعت الوزارة إلى عقد اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع لبحث الجهود الرامية إلى ممارسة مزيد من الضغط على موسكو لإنهاء الحرب التي تشنها في أوكرانيا.وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان: المشتريات الصينية والهندية من النفط الروسي تمول آلة الحرب التي يستخدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتطيل أمد القتل غير المبرر للشعب الأوكرانية.والصين والهند من المشترين الرئيسيين للنفط الروسي، وبالتالي فإنهما تضطلعان بدور مهم في دعم اقتصاد روسيا مع استمرار حربها في أوكرانيا التي بدأت بغزو البلاد في عام 2022.