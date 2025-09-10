ترمب لرئيس «الفيدرالي»: خفّض أسعار الفائدة بشكل كبير

جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعوته لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي» جيروم باول إلى خفض أسعار الفائدة القياسية.وقال ترمب، في منشور على موقع «تروث سوشيال»: «لا تضخم في الآونة الأخيرة، فات الأوان، يجب خفض سعر الفائدة بشكل كبير الآن، باول كارثة حقيقية».ويأتي هذا المنشور في أعقاب بيانات الحكومة الاتحادية التي أظهرت انخفاض أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في أغسطس الماضي.وتراجعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس الماضي على غير المتوقع بفعل انخفاض تكلفة الخدمات.وقال مكتب إحصاءات العمل بوزارة العمل الأمريكية: «إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي هبط 0.1% بعد زيادة معدلة بالخفض بنسبة 0.7% في شهر يوليو الماضي».وارتفعت توقعات خفض الفائدة بعد أن أظهرت بيانات ضعف نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشدة في أغسطس.وذكر تقرير وزارة العمل أن الاقتصاد الأمريكي شهد خلق 22 ألف وظيفة الشهر الماضي في انخفاض حاد عن نحو 75 ألف وظيفة كانت متوقعة، وهو ما يعكس ضعف ظروف سوق العمل.