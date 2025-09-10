2.9 % انخفاض لمؤشر أسعار المنتجين في الصين

انخفض مؤشر أسعار المنتجين في الصين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، بنسبة 2.9% على أساس سنوي خلال شهر أغسطس الماضي.وذكرت الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء اليوم، أن الانخفاض تقلص بمقدار 0.7 نقطة مئوية عن الشهر الماضي، ما يمثل أول تقلص منذ شهر مارس الماضي، الأمر الذي يشير إلى تحسن في الطلب الصناعي وسط جهود حكومية لتعزيز النمو الاقتصادي.وعلى أساس شهري، عكس مؤشر أسعار المنتجين الاتجاه النزولي ليبقى مستقرًا في أغسطس الماضي بعد انخفاض بنسبة 0.2% خلال يوليو الماضي.وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.9% مقارنة بالفترة نفسها خلال العام الماضي.وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 0.4% على أساس سنوي خلال أغسطس الماضي.