على وقع استقالة رئيس وزراء اليابان.. صعود للأسواق العالمية

ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم العالمية، إذ صعد المؤشر الرئيسي لبورصة اليابان بقوة خلال جلسة الصباح، رغم حالة عدم اليقين السياسي التي تلوح في الأفق عقب إعلان رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا مساء أمس عزمه الاستقالة.وزاد مؤشر كاك 40 الفرنسي في التعاملات المبكرة بنسبة 0.2% مسجلاً 7688.69 نقطة، كما صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.6% ليصل إلى 23742.28 نقطة. وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.2% مسجلاً 9224.85 نقطة.أما في الأسواق الأمريكية، فمن المتوقع أن تفتتح الأسهم على ارتفاع، إذ صعدت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.2% إلى 45530 نقطة، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بالنسبة ذاتها إلى 6504.50 نقطة.وقال محللون:«إن استقالة إيشيبا كانت متوقعة منذ فترة، ورُحِّب بها باعتبارها خطوة نحو المضي قدماً، رغم استمرار حالة عدم اليقين، حيث يتعين على الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم اختيار زعيم جديد، بينما سيواصل إيشيبا مهماته حتى انتخاب خلف له واعتماده من البرلمان».وفي آسيا، ارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 1.5% مسجلاً 43643.81 نقطة، كما صعد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.5% إلى 3219.59 نقطة. في المقابل، تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.2% إلى 8849.60 نقطة.وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 0.9% إلى 25633.91 نقطة، بينما صعد مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.4% مسجلاً 3826.84 نقطة.كما أعلن مكتب مجلس الوزراء الياباني أن الاقتصاد سجل خلال الربع الأول من السنة المالية نمواً فاق التوقعات، بواقع 2.2% سنوياً (معدلاً موسمياً)، مقارنة بتقدير سابق عند 1%، مدعوماً بقوة الإنفاق الاستهلاكي وزيادة المخزونات.وفي بورصة وول ستريت، أنهت الأسهم تعاملات الأسبوع الماضي على انخفاض، إذ تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3% بعدما محا مكاسبه المبكرة، وأغلق دون أعلى مستوى تاريخي سجله في اليوم السابق. كما هبط مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 220 نقطة أو 0.5% بعدما تأرجح بين مكاسب مبكرة وخسائر قاربت 400 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسداك المركب بشكل طفيف بنسبة تقل عن 0.1%.