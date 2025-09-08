3.5 % ارتفاع للتجارة الخارجية في الصين

ارتفع إجمالي واردات وصادرات السلع في الصين، من حيث القيمة باليوان، بنسبة 3.5% على أساس سنوي خلال أغسطس الماضي؛ ليصبح هذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي تشهد فيه كل من الصادرات والواردات نمواً.وأفادت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة العامة للجمارك الصينية أن الفترة من يناير إلى أغسطس الماضيين، توسع حجم تجارة السلع في الصين بنسبة 3.5% على أساس سنوي.وقادت الصادرات النمو بشكل عام خلال الفترة المذكورة، إذ ارتفعت بنسبة 6.9% على أساس سنوي، في حين سجلت الواردات انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1.2%.وحالياً بدأ مشرعون صينيون مراجعة مسودة تنقيح لقانون التجارة الخارجية، إذ تهدف المسودة إلى إدراج سلسلة من إجراءات الإصلاح ضمن التشريعات الوطنية.وتم تقديم المسودة، المكونة من 11 فصلاً و80 مادة، إلى الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لمناقشتها.وتهدف مسودة التنقيح إلى الارتقاء بالعديد من إجراءات الإصلاح إلى مستوى القانون الوطني، من بينها نظام القائمة السلبية لإدارة التجارة عبر الحدود في قطاع الخدمات، وإجراءات إصلاح بشأن تعزيز أشكال ونماذج جديدة للتجارة الخارجية، وتشجيع التجارة الرقمية، وإنشاء نظام تجارة خضراء، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان تنفيذ هذه الإجراءات الإصلاحية.ومن أجل زيادة تحسين بيئة التجارة الخارجية، تشدد المسودة على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة الخارجية، وإنشاء نظام للمساعدة على التكيف التجاري بهدف استقرار سلاسل الصناعة والإمداد.