من أبرز مرشحي ترمب لرئاسة «الفيدرالي» الأمريكي ؟

ضمت قائمة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المختصرة للمرشحين لخلافة جيروم باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي مستشاره كيفن هاسيت، ورئيس المجلس السابق كيفن وارش، وعضو المجلس الحالي كريستوفر والر.وقال ترمب لصحفيين في البيت الأبيض إن الثلاثة هم المرشحون النهائيون لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مضيفاً أنه يفكر في سكوت بيسنت أيضاً، لكن وزير الخزانة لم يُبدِ اهتماماً.وأكد بيسنت الذي كان برفقة الرئيس في المكتب البيضاوي عدم اهتمامه.وأضاف ترمب: «كان لدي أربعة مرشحين. الآن أتحدث عن ثلاثة. قال لي بيسنت: لن أغادر».وأفاد الرئيس أنه ينوي تعيين رئيس جديد للمجلس يتوافق أكثر مع مساعيه لخفض أسعار الفائدة بسرعة، منتقداً باول بشدة لتأخره في اتخاذ إجراءات بشأن تكاليف الاقتراض، وما قال إنه إضرار بمشتري المنازل من خلال رفع أسعار الفائدة على الرهن العقاري.وأبقى المجلس برئاسة باول على أسعار الفائدة دون تغيير طوال العام، خوفاً من أن تعيد رسوم ترمب الجمركية إشعال التضخم، غير أن مخاوفه تحولت أخيراً إلى التركيز بشكل أكبر على تباطؤ سوق العمل.وهاسيت من أشد المدافعين عن رسوم ترمب الجمركية وسياساته الأخرى، ويتفق مع ترمب في أن إبقاء المجلس على أسعار الفائدة مرتفعة ليس مناسباً. ودعا وارش مراراً إلى «تغيير النظام» في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.أما والر الذي كان يدير قسم الأبحاث ببنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس قبل أن يختاره ترمب لعضوية المجلس في 2020، فسيكون الاختيار الأقرب من داخل المؤسسة.