غاز روسيا يتدفق إلى الصين.. وصول ناقلة جديدة

وصلت إلى الصين، اليوم، ناقلة ثانية تحمل الغاز الطبيعي المسال من مصنع تصدير روسي خاضع لعقوبات أمريكية، فيما تواصل بكين توسيع علاقاتها مع موسكو.ووصلت ناقلة النفط فوسخود، التي تحمل شحنة من مصنع الغاز الطبيعي المسال2 في القطب الشمالي إلى محطة استيراد بيهاي في جنوب الصين، طبقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها وكالة بلومبيرغ للأنباء.وكانت الشحنة الأولى من مصنع الغاز الطبيعي المسال2 في القطب الشمالي قد وصلت إلى الصين في أواخر أغسطس الماضي. وجاء ذلك قبل زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي عززت خلالها الدولتان علاقاتهما في مجال الطاقة بسلسلة من اتفاقيات خطوط أنابيب الغاز.وكان مصنع الغاز الطبيعي المسال2 في القطب الشمالي، قد واجه مشكلات في العثور على مشترين بعد إدراجه في القائمة السوداء من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في عام 2023.وربما تستغرق الشحنات الأخرى وقتاً أطول للوصول نظراً لتراكم الجليد على طريق البحر الشمالي، مما يجعل من الصعب على السفن التقليدية عبور الطريق الأقصر إلى آسيا.