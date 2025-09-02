بـ 500 مليار يورو.. ألمانيا تدشن صندوقاً خاصاً للبنية التحتية

شكلت الحكومة الألمانية مجلساً استشارياً من خبراء لمساعدتها على إدارة حملة استثمارية ناجحة عبر صندوق خاص للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو.وأعلنت وزارة المالية الألمانية، اليوم، تشكيل وزير المالية لارس كلينجبايل للجنة، التي سيرأسها رجل الأعمال هارالد كريست.ويضم المجلس الاستشاري أكاديميين وسياسيين محليين ونقابيين وخبراء في تنفيذ المشاريع الكبرى.وأوضحت وزارة المالية، أن الهدف من المجلس هو النظر إلى الاستثمارات من وجهات نظر مختلفة ودعم أفضل تنفيذ ممكن.وقال كلينجبايل، الذي يتزعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي: «يجب أن يُحدِث كل يورو نستثمره أكبر أثر ممكن، أريد أن تُحدِث الاستثمارات فرقًا ملموسًا في حياة الناس اليومية».ومن المقرر أن يُقدّم المجلس الاستشاري الطوعي تقريرًا إلى الوزارة حول المقترحات والتقييمات كل ستة أشهر.وكان كريست عضوًا سابقًا في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ثم انضم مؤقتًا إلى الحزب الديمقراطي الحر، وهو مالك لمجموعة «كريست كابيتال»، التي عيّنت أخيراً، وزير النقل السابق فولكر فيسينغج، الذي غادر الحزب الديمقراطي الحر أيضًا، رئيسا لمجلسها الاستشاري.