بتوقعات خفض الفائدة.. «نيكي» يتجاوز موجة هبوط

صعد مؤشر الأسهم اليابانية نيكي، متجاوزاً موجة هبوط استمرت يومين، إذ ارتفعت المعنويات بفضل توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة وتقارير مبيعات إيجابية من المتاجر الكبرى.وكافح المؤشر نيكي 225 لتحديد اتجاهه، وهبط بما وصل إلى 0.25% في وقت ما خلال الجلسة، لكنه أنهى اليوم مرتفعاً 0.3% إلى 42310.49 نقطة.وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.6%. وكان التداول ضعيفاً بعد عطلة للسوق في الولايات المتحدة الأمريكية.وكانت مؤشرات الأسهم الآسيوية قد تباينت، أمس، إذ سجلت الأسواق الصينية مكاسب بعدما أظهرت استطلاعات تحسناً طفيفاً في بيانات المصانع الصينية، ما يشير إلى صمود قطاع التصنيع رغم زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية.وارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 2% ليصل إلى 58,255.73 نقطة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 3% ليصل إلى 96,386.9 نقطة.تباين أسهم آسياتراجع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 2% ليصل إلى 82,418.49 نقطة، وتراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 8% ليصل إلى 31,3161 نقطة. وانخفض كذلك مؤشر ستاندرد آند بورز إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 7% ليصل إلى 10,8913 نقطة.وقفز مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 2 % ليغلق عند 25,571.91 نقطة، فيما صعد مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.3 % مسجلاً 3,869.62 نقطة وسط تداولات ضعيفة.وأظهر مسح حكومي أن نشاط المصانع في الصين تحسن بشكل طفيف في أغسطس الماضي، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن المكتب الوطني للإحصاء إلى 49.4 نقطة، مقارنة بـ49.3 نقطة في يوليو الماضي، علماً أن مستوى 50 يفصل بين الانكماش والنمو. أما مسح القطاع الخاص، المعروف بمؤشر مديري المشتريات التصنيعي العام، فقد أشار إلى تسجيل 50.5 نقطة في أغسطس مقابل 49.4 نقطة في الشهر السابق. وبحسب تقدير «كابيتال إيكونوميكس»، فإن متوسط المسحين 49.9 نقطة يعكس قدراً من المرونة في قطاع التصنيع.