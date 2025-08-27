أستراليا: التضخم يرتفع لأعلى مستوياته

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي، أن مؤشر أسعار المستهلك «التضخم» في أستراليا ارتفع إلى 2.8% خلال 12 شهرًا حتى يوليو 2025.وأوضحت رئيسة قسم إحصاءات الأسعار في المكتب ميشيل ماركوارت، أن معدل التضخم السنوي حتى يوليو بلغ 2.8%، مقارنة بنسبة 1.9% حتى يونيو 2025، مشيرةً إلى أن هذا يُعد أعلى معدل تضخم سنوي منذ يوليو 2024.وعقب صدور هذه البيانات، شهد الدولار الأسترالي تحركات إيجابية أمام نظيره الأمريكي، حيث صعد زوج AUD/USD ليسجل مستويات قرب 0.6503، مدعوماً بتوقعات احتمال توجه بنك الاحتياطي الأسترالي نحو تشديد السياسة النقدية إذا استمر التضخم في هذا المسار.ومن جانب آخر، تجدر الإشارة إلى أن المؤشر الشهري لأسعار المستهلكين لا يعد مقياساً شاملاً للتضخم مثل البيانات الفصلية الرسمية. فقراءة يوليو غالباً ما تكون مائلة أكثر نحو السلع، بينما بيانات أغسطس – المقرر صدورها في 24 سبتمبر – ستعكس بشكل أكبر تطورات أسعار الخدمات المحلية، وهو ما يجعلها مؤشراً رئيسياً يسبق اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي المقرر في 29 و30 سبتمبر القادم.وبذلك، تعكس قراءة يوليو إشارات أولية على عودة التضخم للارتفاع بوتيرة أسرع، فيما ستبقى الأسواق في حالة ترقب حذر لبيانات أغسطس الأكثر حساسية لقرارات الفائدة القادمة.يذكر أن القطاع الخدمي يسيطر على الاقتصاد في أستراليا، إذ يُمثل 61.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل به نحو 79.2% من الأيدي العاملة. وتعتبر المنطقة الشرق آسيوية (بما في ذلك رابطة دول جنوب شرق آسيا وآسيا الشمالية الشرقية) من أهم الوجهات التصديرية، إذ مثلّت نحو 64% من وجهة الصادرات، كما حازت أستراليا على ثامن أعلى قيمة إجمالية تقديرية للموارد الطبيعية، بقيمة 19.9 تريليون دولار.