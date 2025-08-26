ارتفاع أسعار المعادن النادرة لأعلى مستوى في 24 شهراً

ارتفعت أسعار عنصرين من العناصر الأرضية النادرة، وهما ضروريان لصناعة مغناطيسات فائقة القوة، إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين بعد أن أوقفت إحدى الشركات الأمريكية للتعدين تصدير المواد الخام إلى الصين، أكبر مُصنّع للمغناطيسات، وسط تزايد الطلب.وتهيمن الصين على سلسلة التوريد العالمية للمعادن الأرضية النادرة، إذ تُمثل 90% من طاقة التكرير ونحو 70% من إنتاج المناجم، لكن الولايات المتحدة تراجعت، ووقعت اتفاقية مع أكبر مُنتج لها، في شهر يوليو الماضي لتكرير إنتاجها محلياً.وزاد سعر أكسيد النيوديميوم والبروبيلين (NdPr) في الصين، الذي يُعتبر معياراً، إلى 632 ألف يوان للطن المتري أو 88 دولاراً للكيلوغرام، وهو أعلى سعر له منذ مارس 2023، بعد أن كان 63 دولاراً في 9 يوليو الماضي.وسيعزز ارتفاعه بنسبة 40% بعد سنوات من الضعف آفاق مشاريع التعدين التي تسعى إلى جذب استثمارات خارج الصين، في ظل سعي الغرب إلى تقليل اعتماده على بكين.وأصبح تعزيز إنتاج الغرب من المعادن النادرة أكثر إلحاحاً بعد أن فرضت الصين قيوداً على الصادرات في أبريل وسط حرب تجارية مع الولايات المتحدة، مما دفع بعض مصانع السيارات إلى إغلاق أبوابها.وقال محللون: «إن إمدادات خامات المعادن الأرضية النادرة الأمريكية إلى الصين انخفضت في مايو، ووصلت إلى الصفر في يونيو الماضي، قبل أن ترتفع الشهر الماضي، ويرجع ذلك على الأرجح إلى شحنات أخيرة».وانتعشت صادرات الصين من مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة لتصل إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر في يوليو بعد أن خففت بكين ضوابط التصدير، بعد أن وافقت على سلسلة من الصفقات مع الولايات المتحدة وأوروبا.