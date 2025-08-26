ترمب للصين: سنفرض 200% رسوماً إذا لم تزودوا أمريكا بـ«المغناطيس»

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن على الصين تزويد الولايات المتحدة بمادة مغناطيس المعادن النادرة، وإلا ستفرض واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 200% أو ما شابه ذلك.وأكد الرئيس ترمب، بحسب ما نقلت «بلومبيرغ»، أن الولايات المتحدة لديها أوراق ضغط في ملف التجارة تتفوق على ما لدى الصين، مشيراً إلى أن قطع غيار الطائرات عنصر أساسي لدى واشنطن لمواجهة قيود بكين على المعادن النادرة.وقال ترمب: «لدينا أوراق أكبر وأقوى منهم، ولو استخدمتها سيدمر ذلك الصين، لكنني لن أفعل ذلك»، في إشارة إلى قدرات الولايات المتحدة في تصنيع وتوريد قطع غيار الطائرات، خاصة لطائرات بوينغ التي تعتمد عليها الصين.وأشاد ترمب بالصين لـ«ذكائها» في تحديد المعادن النادرة كمكون أساسي للصناعات المهمة، وتحركها السريع نحو احتكار تعدينها ومعالجتها.قال ترمب: «نحن نهتم بشدة بعالم المغناطيس الآن، من منظور الأمن القومي فقط. لكن لدينا أمر بالغ الأهمية، إنه قطع غيار الطائرات والعديد من طائرات بوينغ النفاثة».وأضاف ترمب، أن الصين لديها 200 طائرة نفاثة غير قادرة على الطيران لأن الولايات المتحدة لم تزودها بقطع غيار بوينغ بسبب سياسات بكين المتعلقة بالمغناطيس.وقال ترمب: «أرسلتُ لهم جميع القطع لتتمكن طائراتهم من الطيران. كان بإمكاني منعهم. لم أفعل ذلك بسبب علاقتي، وهم يطيرون بالفعل»كما تحدث ترمب عن اجتماع متوقع يستضيفه الزعيم الصيني شي جين بينغ في الدولة الآسيوية. وكرر الرئيس الأمريكي أنه يتمتع بـعلاقة رائعة مع شي، وقال إنهما تحدثا أخيراً.وقال: «في وقت ما، ربما خلال هذا العام أو بعده بوقت قصير، سنذهب إلى الصين».وردد ترمب حديثه السابق عن التعريفات الجمركية، حيث وصفها بأنها أعظم رصيد لدى الولايات المتحدة في المفاوضات، مشيراً إلى احتمال فرض تعريفات جمركية تصل إلى 200% على الصين إذا لم تُوفر المغناطيسات.لكنه أضاف أنه يعتقد أن المسألة «تجاوزناها» ولم يُلمّح إلى أن الصين لا تُوفر ما يكفي من المغناطيس.وقال: «إذا أردنا فرض تعريفات جمركية بنسبة 100% أو 200%، فلن نتعامل تجارياً مع الصين. وكما تعلمون، سيكون الأمر مقبولاً أيضاً، حتى لو اضطررنا لذلك». «لكن فيما يتعلق بالمغناطيس، لدينا نفوذ هائل عليهم، ولديهم بعض النفوذ علينا».وألمح ترمب أيضاً إلى إحراز تقدم كبير في تطوير الإمدادات المحلية، قائلاً: «سيستغرق الأمر حوالى عام للحصول على المغناطيسات»، دون كشف تفاصيل أكثر.وكانت الصين قد أوقفت معظم شحنات مغناطيس المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة في أبريل الماضي، مستغلةً سيطرتها البالغة 90% على الإنتاج العالمي للضغط على المصانع الأمريكية. ووافقت بكين على تطبيع تدفقاتها كجزء من هدنة تجارية تم التفاوض عليها مع إدارة ترمب، حيث وصلت الشحنات إلى الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها في 6 أشهر في يوليو الماضي.