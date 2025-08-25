بعد توقعات خفض الفائدة.. النفط يرتفع إلى 68.12 دولار

ارتفعت أسعار النفط قليلًا، بعد أن عززت توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية النظرة المستقبلية للنمو العالمي والطلب على الوقود.وصعدت العقود الآجلة لخام «برنت» 6 سنتات أو 0.09% لتصل إلى 67.79 دولار، وزادت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الأمريكي الوسيط 9 سنتات أو 0.14 % إلى 63.75 دولار.وبحلول الساعة 10:23 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتًا أو 0.6% لتصل إلى 68.12 دولار، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتًا أو 0.7% إلى 64.08 دولار.وقال رئيس قسم إستراتيجيات السلع الأولية في «ساكسو بنك» أولي هانسن: «تشعر السوق ببعض القلق من تعثر مفاوضات السلام (بين روسيا وأوكرانيا)».وأضاف:«تتوقع السوق أن يتجاوز العرض الطلب خلال شهر الخريف، لكن على المدى القصير، يواجه ذلك تحديًا بسبب الاضطراب الجيوسياسي المحتمل».وزاد إقبال المستثمرين على المخاطرة بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أخيراً إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأمريكي الشهر القادم.وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة الكبيرة للسوق في شركة الوساطة «فيليب نوفا»:«إنه برغم ذلك، يبدو أن أسعار الخامين القياسيين للنفط تفتقر إلى الزخم».وأضافت:«الأسواق تبدو مقتنعة بشكل متزايد بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب ستؤثر على النمو الاقتصادي».