دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عضوة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ليزا كوك، إلى الاستقالة بعد أن دعا حليفٌ مقرب منه إلى التحقيق في قروضها العقارية، ما كثف حملته على المجلس.وحث مدير وكالة التمويل العقاري الاتحادية بيل بولت، وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي على التحقيق مع كوك بشأن قرضين عقاريين حصلت عليهما، في أحدث خطوةٍ من إدارة ترمب لزيادة التدقيق القانوني على الشخصيات الديمقراطية والمعينين في الوكالات الاتحادية الأخرى.وقال ترمب إن كوك «يجب أن تستقيل الآن». واستشهد بادعاءات بولت، بينما نشر رئيس وكالة التمويل العقاري الاتحادية على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الاتهامات تمنح ترمب «سبباً لإقالتها».وانخفض سعر الدولار أمام العملات الرئيسية، فيما تحسنت السندات الأمريكية وارتفع سعر الذهب عقب دعوة ترمب لإقالة كوك.وكتب بولت رسالة إلى بوندي ومسؤول وزارة العدل إد مارتن في 15 أغسطس الجاري، يشير فيها إلى احتمال ارتكاب كوك جريمة جنائية.وتزعم الرسالة أن كوك «زورت وثائق مصرفية وسجلات عقارية للحصول على شروط قروض أفضل، ما قد يمثل احتيالاً في التمويل العقاري بموجب القانون الجنائي».يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، هو الذي رشح كوك لعضوية مجلس الاحتياطي الاتحادي.