أعلن بنك الشعب الصيني «البنك المركزي»، أنه أضاف 100 مليار يوان «نحو 14.01 مليار دولار» إلى حصة إعادة الإقراض المتعلقة بالزراعة والمشروعات الصغيرة لدعم مكافحة الفيضانات والإغاثة من الكوارث وإعادة الإعمار بعد الكوارث.وأوضح البنك أن هذه الخطوة تهدف إلى إرشاد وتشجيع المؤسسات المالية على زيادة الدعم الائتماني للكيانات التجارية خصوصاً الشركات متناهية الصغر والصغيرة والشركات الفردية، وكذلك الشركات المعنية بالزراعة وتربية الماشية والمزارعين في المناطق المنكوبة بالكوارث بما في ذلك بكين ومقاطعات خبي وجيلين وشاندونغ وقانسو.وسيحث البنك المركزي فروعه المحلية على الاستفادة الكاملة من حصة إعادة الإقراض الجديدة كما سيوجه المؤسسات المالية لتلبية الحاجات التمويلية لمكافحة الفيضانات والإغاثة من الكوارث وأعمال إعادة الإعمار بعد الكوارث ودعم الكيانات التجارية في استئناف العمليات والإنتاج.وبلغ سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة سنة واحدة بالصين، وهو سعر إقراض قياسي قائم على السوق، 3%، اليوم، ليظل دون تغيير عن الشهر السابق.كما ظل سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأكثر من خمس سنوات، الذي يعتمد عليه العديد من المقرضين في تحديد معدلات الرهن العقاري، دون تغيير عن القراءة السابقة البالغة 3.5%، وفقاً للمركز الوطني للتمويل بين البنوك.