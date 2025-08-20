أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة جدًا مع الصين فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، في الوقت الذي يحاول فيه البلدان التوصل إلى اتفاق تجاري خلال فترة تعليق الرسوم الجمركية التي تستمر 90 يومًا.وأكد بيسنت أن الصين هي أكبر خط للإيرادات في دخل الرسوم الجمركية. وأضاف:«أجرينا محادثات جيدة جدا مع الصين، وأتصور أننا سنلتقي مجددًا قبل نوفمبر القادم».وشهد الأسبوع الماضي تمديد أمريكا والصين لهدنة التعريفات الجمركية لمدة 90 يوما أخرى، ليتفادى البلدان رسوما باهظة في خانة المئات في الوقت الذي يستعد فيه تجار التجزئة الأمريكيون لزيادة المخزونات قبل موسم العطلات في نهاية العام.ويبقي القرار الرسوم الأمريكية على الواردات الصينية عند 30%، بينما تفرض الصين 10% على الواردات الأمريكية.ويتيح توقيت التمديد حتى نوفمبر القادم وقتا للزيادة الموسمية في الخريف في الواردات لموسم عيد الميلاد.وتمارس واشنطن ضغوطا أيضا على بكين لوقف شراء النفط الروسي، مع تهديد بفرض رسوم جمركية ثانوية عليها بهذا الشأن.