تباينت مؤشرات أسواق آسيا خلال تداولات الثلاثاء، ففي الصين، استقرت المؤشرات الرئيسة بعد ارتفاع قوي أمس، فيما تنتظر الأسواق إعلانات أرباح شركات كبرى هذا الأسبوع، بينها Xiaomi وBaidu وAIA.وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.2%، بينما سجل مؤشر نيفتي 50 الهندي ارتفاعاً محدوداً بعد صعوده بأكثر من 1%، أمس.وفي اليابان، تحركت المؤشرات قرب مستويات قياسية بدعم من بيانات نمو اقتصادي قوية، في حين هبط سهم SoftBank بأكثر من 2% بعد إعلان استثمارها ملياري دولار في شركة الرقائق الأمريكية «إنتل».وفي أسواق أخرى، انخفض مؤشر ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.6% بفعل جني الأرباح، فيما صعد مؤشر Straits Times السنغافوري بنسبة 0.3% قرب أعلى مستوياته التاريخية.وكانت مؤشرات الأسهم اليابانية، قد تراجعت في نهاية جلسة التعاملات الصباحية اليوم ببورصة طوكيو للأوراق المالية. وهبط مؤشر «نيكي» القياسي 61.99 نقطة، أو 0.14%، ليصل إلى 43652.32 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية. وخسر مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.70 نقطة، أو 0.54%، ليصل إلى 3119.26 نقطة.