أعلنت فيتنام إطلاق حزمة مشروعات ضخمة في مجال البنية التحتية، تضمّنت وضع حجر الأساس وتدشين نحو 250 مشروعاً في مختلف أنحاء البلاد، في إطار جهود تحفيز النمو الاقتصادي.وذكرت الحكومة أن الدولة تموّل 129 مشروعاً في مجالات تراوح بين التنمية الحضرية، والنقل، باستثمارات إجمالية تبلغ نحو 478 تريليون دونج (18 مليار دولار).وأضافت أن هناك استثمارات أخرى بقيمة 5.30 مليار دولار تقريباً تشمل 121 مشروعاً ممولة من مصادر أخرى وعددٍ قليل من الشركات الأجنبية، قيد التنفيذ في نفس الوقت.وقال رئيس الوزراء الفيتنامي بام مينه تشينه إن التقديرات تشير إلى مساهمة هذه الاستثمارات بنحو 13% من قيمة إجمالي الناتج المحلي للبلاد، مضيفاً أن المشروعات الجديدة ستؤدي إلى نقلة في حالة البنية التحتية الإستراتيجية للبلاد، داعياً المسؤولين إلى اتخاذ تدابير فورية وطويلة الأجل لإعادة هيكلة الاقتصاد ودعم النمو.ويحتل الاقتصاد الفيتنامي المرتبة الـ45 عالمياً من حيث الضخامة وفقاً للناتج المحلي الإجمالي الاسمي، والمرتبة الـ33 عالمياً كأكبر اقتصاد، وذلك وفقاً لمعادلة القوة الشرائية، إضافةً لعضوية فيتنام في كل من منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، وفي رابطة دول جنوب شرق آسيا، وفي منظمة التجارة العالمية.