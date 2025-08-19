استقرت أسعار الذهب، مع ترقب المستثمرين الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع، للحصول على مؤشرات بشأن التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة.واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3331.49 دولار للأوقية، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1% إلى 3375.40 دولار.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 37.82 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1% إلى 1323.76 دولار، ونزل البلاديوم 0.9% إلى 1112.34 دولار.وكانت أسعار الذهب، قد ارتفعت أمس، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، مدعوماً بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع ترقب المستثمرين اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين لمناقشة اتفاق سلام مع روسيا.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 3345.64 دولار للأوقية، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ أول أغسطس الجاري.وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3% إلى 3391.80 دولار.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 38.08 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.8% إلى 1346.61 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 1.3% إلى 1126.85 دولار للأوقية.وسجل سعر أوقية الذهب العالمي انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.8% ليسجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 3329 دولاراً للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3399 دولاراً للأونصة ليغلق الأسبوع الماضي عند 3335 دولاراً للأوقية.وجاء هذا التراجع في سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي بعد أسبوعين متتاليين من الصعود؛ الأمر الذي يدل على عدم وضوح توجه الذهب خلال الفترة الأخيرة، بحسب التحليل الفني لـ«جولد بيليون».وصدرت خلال الأسبوع الماضي بيانات التضخم الأمريكية، وجاءت بيانات أسعار المستهلكين لتظهر بأعلى من المتوقع، إلا أن بيانات مؤشر أسعار المنتجين أظهرت تراجعاً، إضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة، الأمر الذي قلل من التوقعات في الأسواق أن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض الفائدة بشكل كبير يصل إلى 50 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر القادم.