ذكر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار - خلال زيارته إلى بريطانيا-، أن بلاده تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع المملكة المتحدة في مجال التعاون التجاري والاقتصادي.وأشار في تصريح صحفي، أن زيارته الحالية إلى المملكة المتحدة؛ تهدف إلى بحث آفاق جديدة من التعاون الثنائي مع الجانب البريطاني، للتركيز على تنّويع التعاون التجاري والاقتصادي، ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.وبدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة، التي تستمر حتى 19 أغسطس الجاري، في إطار جهود تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.وتتضمن الزيارة سلسلة من اللقاءات الرسمية مع كبار المسؤولين البريطانيين، أبرزهم وزيرة الخارجية أنجيلا راينر، لمناقشة ملفات التعاون الاقتصادي، والاستثمارات، وتعزيز التبادل التجاري بين باكستان والمملكة المتحدة. كما تشمل المباحثات ملفات الأمن الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، والتغير المناخي، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالجاليات الباكستانية المقيمة في بريطانيا.وفي الجانب الاجتماعي والإنساني من الزيارة، سيقوم إسحاق دار بافتتاح مشروع جديد عبر المفوضية العليا الباكستانية في لندن، يهدف إلى تسهيل توثيق الأراضي والممتلكات لأبناء الجالية، بما يعكس اهتمام الحكومة الباكستانية برعاية حقوق مواطنيها في الخارج.وأكد مسؤولون في الحكومة الباكستانية أن الزيارة تمثل خطوة مهمة لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين باكستان والمملكة المتحدة، وتعكس الحرص على بناء علاقات طويلة الأمد تقوم على التعاون المتبادل والفهم المشترك لمصالح البلدين.