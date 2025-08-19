أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»، أن منطقة اليورو سجّلت فائضًا في ميزان تجارة السلع مع بقية العالم، بلغ 7 مليارات يورو خلال شهر يونيو 2025، بانخفاض حاد مقارنة بالفائض البالغ 20,7 مليار يورو في الشهر نفسه من عام 2024.ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيس إلى انخفاض الفائض في قطاع المواد الكيميائية والمنتجات المرتبطة به، حيث هبط الفائض الشهري من 16,5 مليار يورو في مايو إلى 7 مليارات في يونيو.وأوضحت الأرقام أن صادرات منطقة اليورو من السلع ارتفعت بشكل طفيف بنسبة 0,4%، لتسجّل 237,2 مليار يورو مقابل 236,3 مليار يورو قبل عام، في حين قفزت الواردات بنسبة 6,8%، لتبلغ 230,2 مليار يورو مقارنة بـ215,6 مليار يورو في يونيو 2024.وكان «يوروستات» قد أعلن في وقت سابق أن منطقة اليورو سجلت فائضًا تجاريًا في البضائع بلغ 1 مليار يويو في شهر يناير الماضي، انخفاضًا من فائض قدره 10.6 مليار يويورقبل عام.وشهد الاتحاد الأوروبي عجزا تجاريا قدره 5.4 بليون يورو. وانخفضت الصادرات من منطقة اليورو بنسبة 3٪ على أساس سنوي إلى 232.6 مليار يورو، بينما نمت الواردات بنسبة 7.6٪ سنويًا، لتصل إلى 231.5 مليار يورو.وفي العام الماضي، حققت منطقة اليورو فائضًا تجاريًا قدره 173.8 مليار يورو، مقارنة بفائض قدره 57.4 مليار يورو في عام 2023. وبلغت الصادرات 2.9 تريليون يورو، بزيادة 0.5٪ عن عام 2023، بينما انخفضت الواردات بنسبة 3.6٪ إلى 2.7 تريليون يورو.