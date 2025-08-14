شهدت الأسواق الأوروبية ارتفاعًا طفيفًا، اليوم (الخميس)، حيث لامس مؤشر STOXX 600 الأوروبي العام أعلى مستوى له في أسبوعين، مدعومًا بتقييم المستثمرين لأرباح الشركات والبيانات الاقتصادية.

وارتفع المؤشر بنسبة 0.2% بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع مؤشر FTSE 100 البريطاني للأسهم القيادية بنسبة 0.2%.

كما أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.3% في الربع الثاني من العام، متجاوزًا التوقعات التي أجمعت عليها استطلاعات «رويترز» وبنك إنجلترا، والتي رجحت نموًا بنسبة 0.1% للفترة من أبريل إلى يونيو.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت الأسواق العالمية ارتفاعًا أخيرا، مدفوعة بتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر القادم، مما أدى إلى تسجيل مستويات قياسية في وول ستريت.

ومن بين الأسهم الفردية، تراجع سهم شركة الألعاب إمبرايسر بنسبة 24.1%، ليصبح الأكثر انخفاضًا في مؤشر STOXX 600، بعد أن جاءت أرباح التشغيل للربع الأول دون التوقعات.

كما هبط سهم شركة كارلسبرغ الدنماركية لإنتاج البيرة بنسبة 4.8%، بعد أن أخفقت في تحقيق توقعات الأرباح وحجم المبيعات للنصف الأول من العام، مشيرة إلى عدم توقع تحسن في بيئة المستهلك خلال الفترة المتبقية من العام.