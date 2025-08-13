ارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية خلال التعاملات، في موجة شراء واسعة، مستفيدة من المكاسب القوية التي سجلتها «وول ستريت» خلال التداولات الليلية، بعد صدور بيانات تضخم أمريكية معتدلة عززت توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر القادم.وواصل مؤشر نيكي 225 الياباني ارتفاعه القياسي، مسجلاً قفزة بنسبة 1.5% إلى 43.347.31 نقطة، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1% للجلسة السادسة على التوالي، مسجلاً 3.098.33 نقطة.وفي الصين، ارتفع مؤشر شنجهاي المركب بنسبة 0.3%، ومؤشر CSI 300 في شنجهاي بنسبة 0.4%، وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 1.3%.وارتفع أيضاً مؤشر KOSPI الكوري الجنوبي بنسبة 0.5%، ومؤشر ستريتس تايمز السنغافوري بنسبة 0.8%، بينما ظلت العقود الآجلة لمؤشر يفتي 50 الهندي دون تغيير يُذكر.وفي أستراليا، انخفض مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 0.5%، متأثراً بانخفاض أسهم بنك كومنولث أستراليا.وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر يوليو ارتفاعاً محدوداً بنسبة 0.2% فقط، مع زيادة سنوية بلغت 2.7%، وهو مستوى يُعدُّ معتدلاً، ويساهم في تعزيز آمال المستثمرين في خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الشهر القادم.