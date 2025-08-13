تراجع نمو مبيعات السيارات الكهربائية على مستوى العالم إلى 21% على أساس سنوي في يوليو، وهو أبطأ معدل منذ يناير الماضي، وذلك نزولًا من 25% في يونيو، في ظل تراجع الزخم بمبيعات السيارات الهجينة في الصين.

وأظهرت بيانات شركة لأبحاث السوق، أن المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والسيارات الهجينة القابلة للشحن ارتفعت إلى 1.6 مليون وحدة في شهر يوليو.

وارتفعت المبيعات الأوروبية بنسبة 48% إلى نحو 390 ألف مركبة، بينما ارتفعت مبيعات أمريكا الشمالية بنسبة 10% إلى أكثر من 170 ألف مركبة. وقفزت المبيعات في باقي أنحاء العالم بنسبة 55% إلى أكثر من 140 ألف سيارة.

وتُصنف الصين بأنها أكبر سوق للسيارات في العالم، وتستحوذ على أكثر من نصف مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا.