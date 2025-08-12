جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم، انتقاده لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، داعياً إلى خفض أسعار الفائدة على الفور.وأوضح ترمب في منشور عبر منصة «تروث سوشيال»، أنه يدرس السماح بمقاضاة باول على خلفية ما وصفه بسوء إدارة مشروع تطوير مباني الفيدرالي.وقال ترمب: «ثلاثة مليارات دولار مقابل تجديد مقر الفيدرالي؟ كان من المفترض أن يكون إصلاحاً بقيمة 50 مليون دولار فقط».وأضاف: «باول» ألحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد بسبب تأخره في اتخاذ القرارات، والأداء القوي للاقتصاد الأمريكي ساعد على تجاوز آثار السياسات التقييدية.وكان الرئيس اترمب، أعلن أخيراً أن لديه قائمة من 4 مرشحين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، مستبعداً وزير الخزانة سكوت بيسنت من الترشح، قائلاً إنه يفضل البقاء في منصبه الحالي.وينتهي تفويض الرئيس الحالي جيروم باول في مايو 2026، وسط انتقادات متكررة من ترمب بسبب ما يعده تباطؤاً في خفض أسعار الفائدة.وذكر ترمب خلال مقابلة أن كلاً من كبير مستشاريه الاقتصاديين كيفن هاسيت، وعضو مجلس الاحتياطي السابق كيفن وارش من أبرز المرشحين، إلى جانب اسمين آخرين لم يفصح عنهما.ويملك ترمب فرصة إضافية لترشيح عضو جديد في مجلس الاحتياطي بعد استقالة أدريانا كوغلر مطلع الشهر الجاري، في وقت يواصل فيه الضغط لتغيير نهج السياسة النقدية في ظل الضبابية الاقتصادية الناتجة عن الحرب التجارية.يذكر أن الرئيس ترمب قال في منشور حديث على منصة تروث سوشيال أخيراً: «يجب على جيروم المتأخر للغاية، الأحمق العنيد، أن يخفض أسعار الفائدة بشكل كبير الآن، إذا واصل الرفض فيجب على المجلس تولي زمام الأمور وفعل ما يعرف الجميع أنه يتعين القيام به».