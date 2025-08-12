ارتفع معدل البطالة في جنوب أفريقيا خلال الربع الثاني من العام الحالي، وبلغ 33.2% مقارنة بـ32.9% في الربع الأول.وأوضحت الوكالة الوطنية للإحصاء في جنوب أفريقيا، اليوم، أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع إلى 8 ملايين و367 ألف شخص خلال الربع الثاني من عام 2025، مقابل 8 ملايين و228 ألف شخص في الربع السابق.وانخفض التعريف الأوسع للبطالة، الذي يشمل الأشخاص الذين توقفوا عن البحث عن عمل، إلى 42.9% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ43.1% خلال الربع الأول.وكانت وكالة الإحصاء في جنوب أفريقيا، قد أظهرت في وقت سابق، أن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 32.9% في الربع الأخير من العام الماضي.وقالت هيئة الإحصاء في جنوب أفريقيا، في بيان لها: «إن عدد العاطلين عن العمل ارتفع إلى 8.228 مليون في الفترة من يناير إلى مارس من العام الحالي مقارنة مع 7.991 مليون من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الماضي».وبحسب شبكة سي إن بي سي أفريكا، ارتفع التعريف الموسع للبطالة، الذي يشمل أولئك الذين لا يشجعون على البحث عن عمل، إلى 43.1% من 41.9%.وسجلت خمس من الصناعات العشر التي تتبعتها هيئة الإحصاء في جنوب أفريقيا زيادات في التوظيف، بينما شهدت خمس صناعات انخفاضاً.