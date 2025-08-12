ارتفعت أسعار الذهب قليلًا، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية التي ربما تقدم مزيدًا من الوضوح حول مسار خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 3354.91 دولار للأوقية، بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3405.40 دولار. وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 37.88 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1330.25 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.9% إلى 1145.47 دولار.وتتجه كل الأنظار نحو بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية، المقرر صدورها لاحقاً. ويتوقع اقتصاديون أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي قد ارتفع بنسبة 0.3% في يوليو الماضي، مما يدفع المعدل السنوي إلى 3%، وهو ما يبتعد عن هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.وتوقع اقتصاديون في بنك جولدمان ساكس، أن يرتفع معدل التضخم العام إلى 2.8% على أساس سنوي، بما يتماشى مع توقعات السوق، وذلك ارتفاعًا من 2.7% المسجلة في يونيو الماضي، أما التضخم الأساسي، الذي يستثني التكاليف المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، فيُتوقع أن يرتفع إلى 3.08%، مقارنة بـ 2.9% في التقرير السابق.وفي السياق نفسه، توقع جي بي مورجان ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3% شهريًا، مما يدفع التضخم العام السنوي إلى 2.8%، أيضًا بما يتماشى مع التوقعات العامة.وتوقّع بنك «UBS» أن يسجّل التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا، مع تسارع أكبر في الربع الثالث من العام الحالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع والخدمات وتأثير الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات.