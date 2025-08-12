أعلنت وزارة التجارة الصينية في بيان أن الحكومة ستعلق الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الأمريكية لمدة 90 يومًا إضافية، وذلك بعدما وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرًا تنفيذيًا يمدد هدنة الرسوم.وجاء في البيان أن الصين ستبقي على رسومها الجمركية على السلع الأمريكية عند 10%، وستتخذ إجراءات لمعالجة الحواجز غير الجمركية التي تواجه المنتجات الأمريكية.وكان الرئيس ترمب، قد أعلن أمس، أن المحادثات مع بكين تسير في شكل جيد، قبل ساعات من انتهاء الهدنة التي شملت تعليق خلافهما بشأن الرسوم الجمركية.وقال ترمب للصحفيين في البيت الأبيض: «سنرى ما سيحدث، العلاقة التي تربطني مع الرئيس شي جينبينغ جيدة جداً».يذكر أن الصين، قد أعربت، عن أملها في أن تسعى الولايات المتحدة إلى نتائج «إيجابية»، قبل يوم على انتهاء هدنة تجارية توصّل إليها البلدان الشهر الماضي.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان في بيان:«نأمل أن تعمل الولايات المتحدة مع الصين لمتابعة التوافق المهم الذي تم التوصل إليه خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين، وأن تسعى لنتائج إيجابية على أساس المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة».وتسعى القوتان الاقتصاديتان للتوصل إلى اتفاق لخفض التوترات التجارية، بعدما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوماً جمركية باهظة على عشرات البلدان.وتوصل الطرفان إلى هدنة مدتها 90 يوماً في مايو الماضي، واتفقا الشهر الماضي على إجراء مزيد من المحادثات لتمديدها لما بعد مهلة 12 أغسطس الجاري.وحدد الاتفاق الرسوم الجمركية الجديدة على المنتجات الصينية عند 30%، بينما تبلغ نسبة الرسوم التي فرضتها بكين على المنتجات الأمريكية 10%.وبدأ تطبيق الرسوم الجمركية الأعلى على العشرات من شركاء واشنطن التجاريين، بما في ذلك رسوم نسبتها 35% على كندا، اعتباراً من الخميس، في وقت يسعى ترمب لإعادة صياغة التجارة العالمية لتصب في مصلحة الاقتصاد الأمريكي.وأظهرت بيانات رسمية في بكين، أخيراً، أن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 6.1% بين يونيو ويوليو الماضيين، بعد أن أحيت الجولة الأخيرة من المحادثات بين البلدين الشهر الماضي الآمال بتوصلهما إلى اتفاق تجاري شامل.