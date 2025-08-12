أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الدنماركي أن معدل التضخم في أسعار المستهلك بالدنمارك قد شهد ارتفاعًا في يوليو الماضي مسجلًا أعلى مستوى له منذ ما يقارب العامين.وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.3% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ1.9% في يونيو الماضي، وكان أعلى معدل تضخم قد سجل في أغسطس 2023 حينما ارتفعت الأسعار بنسبة 2.4% سنويًا.كما شهدت أسعار المواد الغذائية والمشروبات في الدنمارك تسارعًا في النمو السنوي، حيث ارتفعت بنسبة 6.5% في يوليو الماضي مقارنة بـ5.2% في الشهر السابق.من جهة أخرى، ارتفع معدل التضخم في أسعار الإسكان والمرافق إلى 2.4% مقابل 1.8% في يونيو الماضي.أما أسعار الملابس والأحذية فقد شهدت زيادة طفيفة بنسبة 0.1%، بينما انخفضت تكاليف النقل بنسبة 1.1% خلال يوليو الماضي.وفيما يتعلق بمعدل التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبًا مثل الغذاء والطاقة، فارتفع إلى 2.2% في الشهر الماضي مقارنة بـ1.9% في يونيو الماضي.وعلى أساس شهري سجل معدل التضخم زيادة بنسبة 1.5% في يوليو الماضي بعد أن كان 0.2% في يونيو الماضي.وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات أخرى ارتفاع فائض الميزان التجاري للدنمارك في يونيو الماضي إلى 23.1 مليار كرونة دنماركية مدفوعًا بتراجع الواردات بمعدل أسرع من الصادرات.