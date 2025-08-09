تشير دراسات هندية حديثة إلى أن الذكاء الاصطناعي أحدث تحولاً لافتاً في مشهد أسواق الأسهم العالمية، حيث بات يقود موجة جديدة من التداول اللحظي، مدعومة بتطبيقات ذكية قادرة على تحليل البيانات الفورية واتخاذ قرارات البيع والشراء في أجزاء من الثانية.





كما أسهمت هذه الثورة التقنية في جذب جيل جديد من المتداولين الشباب، الذين وجدوا في المنصات الرقمية سهلة الاستخدام بيئة أقرب إلى الألعاب الإلكترونية، مع توسع لافت في الاستثمار بالأصول الرقمية، وسط توقعات بأن تصبح العملات المشفرة عنصراً أساسياً في المحافظ الاستثمارية.

في المقابل، قلّ اعتماد المستثمرين على المستشارين الماليين التقليديين، لصالح استشارات فورية عبر المنصات، بينما تغيرت استراتيجيات الاحتفاظ بالأسهم، إذ يفضّل كثيرون الشراء عند القيعان اليومية لتحقيق مكاسب من الارتدادات السريعة، ما يعكس تحوّل فلسفة التداول في عصر الذكاء الاصطناعي.