أعلنت شركة بيلاتوس لصناعة الطائرات السويسرية، اليوم (الجمعة)، تعليق تسليم طائراتها من طرازي PC-12 وPC-24 إلى الولايات المتحدة مؤقتاً، وذلك بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي تبلغ 39%، والتي تضع الشركة في وضع تنافسي غير مواتٍ.

وتُعد الولايات المتحدة سوقاً رئيسية للشركة، إذ تستحوذ على نحو 40% من إنتاجها السنوي من هذين الطرازين.

وأوضحت الشركة، التي يقع مقرها في ستانس بوسط سويسرا، أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها السلطات الأمريكية تشكل عائقاً تنافسياً كبيراً، مضيفة أن هذه الرسوم ستؤدي إلى توقف مؤقت في عمليات التسليم وبالتالي تعطيل الأعمال في السوق الأمريكية.

وتأتي هذه الخطوة بعد قرار مفاجئ من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة على البضائع السويسرية، مما أثار صدمة في سويسرا ودفع المسؤولين إلى مواصلة المحادثات لتخفيف هذه الحواجز التجارية.

وتواجه «بيلاتوس» تحديات كبيرة بسبب التكاليف الإضافية الهائلة والميزة التنافسية المتضررة مقارنة بالمنافسين الأمريكيين والأوروبيين، مما تسبب في حالة من عدم اليقين بين عملائها.

وأشارت الشركة إلى أنها تدرس إعادة توجيه طائرات PC-12 وPC-24 إلى أسواق أخرى، مع تسريع خططها لتوسيع الإنتاج المحلي في الولايات المتحدة، بما في ذلك إنشاء مصنع تجميع جديد في ساراسوتا، فلوريدا.

وأكدت «بيلاتوس» التزامها بحماية وظائف موظفيها البالغ عددهم أكثر من 3 آلاف موظف، مشيرة إلى أنها قد تلجأ إلى تقليص ساعات العمل أو تعديل قوتها العاملة من خلال التقليص الطبيعي في حال استمرار الوضع.

وأكدت الشركة أن خدماتها في الولايات المتحدة، مثل الصيانة، لن تتأثر بهذا التوقف.