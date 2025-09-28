19 نقطة ارتفاع لمؤشر بورصة قطر

الأسهم المتداولة

نمو الاقتصاد

ارتفع مؤشر بورصة قطر خلال تداولاته اليوم، بـ 19.11 نقطة، أي ما يعادل 0.17%، ليصل إلى مستوى 10,977.66 نقطة.وتم خلال الجلسة تداول 82 مليوناً و904 آلاف و532 سهماً، بقيمة 245 مليوناً و18 ألفاً و166 ريالاً، عبر تنفيذ 12,389 صفقة في جميع القطاعات.وزادت في الجلسة أسهم 21 شركة، وتراجعت أسهم 24 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 657 ملياراً و639 مليوناً و100 ألف و531 ريالاً، مقارنة بـ656 ملياراً و747 مليوناً و549 ألفاً و127 ريالاً في الجلسة السابقة.وكان مؤشر بورصة قطر قد أغلق تداولاته، الأسبوع الماضي، منخفضاً بـ 44.76 نقطة، ما نسبته 0.40%، ليصل إلى مستوى 11,222.06 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الجلسة 207.47 مليون سهم، بقيمة 460.77 مليون ريال قطري، عبر تنفيذ 23,041 صفقة في جميع القطاعات.يذكر أن المجلس الوطني للتخطيط في قطر، أعلن في وقت سابق، أن الاقتصاد القطري واصل نموه في الربع الثاني من عام 2025 بالرغم من التحديات التي يشهدها السياق العالمي، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعاً بنسبة 1.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، فيما كان هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بأنشطة القطاع غير الهيدروكربوني.وذكر المجلس الوطني للتخطيط، في بيان له، أن الاقتصاد القطري سجل نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.9% على أساس سنوي، ليصل إلى 181.8 مليار ريال بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ178.5 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2024.