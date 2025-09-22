14 نقطة صعود لبورصة الكويت ومؤشر البحرين يرتفع 6





رسملة السوق

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على ارتفاع مؤشراتها، إذ صعد مؤشرها العام بنحو 14.06 نقطة، ما نسبته 0.16% ليصل إلى مستوى 8,808.80 نقطة.وارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 0.55%، ما يعادل 44.14 نقطة، ليصل إلى مستوى 8,083.58 نقطة، وحقق مؤشر السوق الأول مكاسب بنحو 7.24 نقطة، بنسبة 0.08% لينهي تداولاته عند مستوى 9,424.94 نقطة.وسجّل مؤشر رئيس 50 ارتفاعاً بنحو 121.22 نقطة أو 1.48%، ليصل إلى مستوى 8,319.02 نقطة.وفي البحرين، أغلق المؤشر العام، اليوم، على ارتفاع بمقدار 6.17 نقطة، ليصل إلى مستوى 1,943.21 نقطة، فيما صعد مؤشر البحرين الإسلامي 5.76 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 917.45 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين، و35 ألفاً، و242 سهماً، بقيمة 637 ألفاً، و861 ديناراً بحرينياً، نتيجة تنفيذ 75 صفقة.وكان مؤشر بورصة قطر قد أغلق خلال تداولات الأسبوع الماضي، مرتفعاً بـ21.61 نقطة، ما يعادل 0.19%، ليصل إلى مستوى 11,121.58 نقطة.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 666 مليارًا و8 ملايين و469 ألفًا و95.799 ريال، قياساً بـ663 ملياراً و855 مليوناً و967 ألفاً و349.730 ريال في الجلسة السابقة.