بورصة مصر: رأس المال السوقي يخسر 11 مليار جنيه

انخفاض المؤشرات

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها على تراجع. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 11 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.498 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 29.6 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.2 مليارات جنيه.وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 35247.04 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.77% ليبلغ 10537.39 نقطة، وهبط مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا بنحو 0.55% ليبلغ مستوى 14013.9 نقطة.وكانت مؤشرات البورصة المصرية قد تراجعت خلال تعاملاتها الأسبوع الماضي. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 32 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.488 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 231 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.6 مليار جنيه.وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 34840.82 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 2.55% ليبلغ 10591.1 نقطة، وهبط مؤشر إيجي إكس 100 الذي تراجع بنحو 2.19% ليبلغ مستوى 14034.87 نقطة.