بورصة قطر تصعد 21 نقطة.. المؤشر عند 11121.58





نشاط التداولات

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولات، اليوم، مرتفعًا بواقع 21.61 نقطة، ما يعادل 0.19%، ليصل إلى مستوى 11121.58 نقطة.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 666 مليارًا و8 ملايين و469 ألفًا و95.799 ريالًا، قياسًا بـ663 مليارًا و855 مليونًا و967 ألفًا و349.730 ريالًا في الجلسة السابقة.وكانت بورصة قطر قد أغلقت تعاملاتها أمس الأول على ارتفاع 6 قطاعات. وزاد المؤشر العام بنسبة 0.35% ليصل إلى النقطة 11,131.75، رابحاً 38.63 نقطة عن مستوى الخميس الماضي.وتراجعت قيمة التداولات إلى 281.19 مليون ريال مقابل 295.86 مليون ريال يوم الخميس الماضي، وبلغت أحجام التداول 117.87 مليون سهم مقارنةً بـ97.78 مليون سهم بالجلسة السابقة، ونفذ السوق 18.24 ألف صفقة، مقابل 17.97 ألف صفقة يوم الخميس الماضي.وشهدت الجلسة ارتفاعاً لـ6 قطاعات على رأسها التأمين بواقع 0.53%، بينما تراجع قطاع النقل بـ0.25%.على مستوى الأسهم، ارتفع سعر 34 سهماً في صدارتها «مجمع المناعي» بـ3.41%، بينما تراجع سعر 16 سهماً على رأسها «الأهلي» بـ1.14%، واستقر سعر 4 أسهم.وجاء سهم «بلدنا» المرتفع 0.59% على رأس نشاط التداولات بـ22.64 مليون سهم، وسيولة بقيمة 34.45 مليون ريال.