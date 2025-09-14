6 قطاعات ترتفع.. بورصة قطر تصعد 38 نقطة





نشاط التداولات

أغلقت بورصة قطر تعاملاتها على ارتفاع 6 قطاعات. وزاد المؤشر العام بنسبة 0.35% ليصل إلى النقطة 11,131.75، رابحاً 38.63 نقطة عن مستوى الخميس الماضي.وتراجعت قيمة التداولات إلى 281.19 مليون ريال مقابل 295.86 مليون ريال يوم الخميس الماضي، وبلغت أحجام التداول 117.87 مليون سهم مقارنةً بـ97.78 مليون سهم بالجلسة السابقة، ونفذ السوق 18.24 ألف صفقة، مقابل 17.97 ألف صفقة يوم الخميس الماضي.وشهدت الجلسة ارتفاعاً لـ6 قطاعات على رأسها التأمين بواقع 0.53%، بينما تراجع قطاع النقل بـ0.25%.وعلى مستوى الأسهم، ارتفع سعر 34 سهماً في صدارتها «مجمع المناعي» بـ3.41%، بينما تراجع سعر 16 سهماً على رأسها «الأهلي» بـ1.14%، واستقر سعر 4 أسهم.وجاء سهم «بلدنا» المرتفع 0.59% على رأس نشاط التداولات بـ22.64 مليون سهم، وسيولة بقيمة 34.45 مليون ريال.