تباين مؤشري أسهم البحرين.. 3 قطاعات تنخفض





سوق متعددة الأصول

أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1.941.32، بانخفاض قدره 2.07 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الصناعات، وقطاع المواد الأساسية، وقطاع العقارات.في حين أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 911.85، بارتفاع قدره 4.41 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليوناً و355 ألفاً و902 سهم، بقيمة إجمالية قدرها 345 ألفاً و774 ديناراً بحرينياً، تم تنفيذها من خلال 77 صفقة.يذكر أن بورصة البحرين هي سوق متعددة الأصول ذات تنظيم ذاتي، وتضم حالياً 50 شركة مدرجة، وتعمل كهيئة مستقلة تحت إشراف مجلس إدارة مستقل يرأسه محافظ مصرف البحرين المركزي.وتبدأ السوق جلساتها يومياً من 9:15 صباحاً إلى 9:30 صباحاً، ثم تشرع بجلساتها الاعتيادية للتداول من 9:30 صباحاً إلى 12:30 مساءً، من الأحد إلى الخميس باستثناء العطل الرسمية. وتوجد 3 مؤشرات تتبع سوق البحرين للأوراق المالية: البحرين لجميع الأسهم، مؤشر داو جونز البحرين ومؤشر استيراد.