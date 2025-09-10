33 مليار جنيه أرباح لبورصة مصر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 33 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.469 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 48.5 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.1 مليارات جنيه.وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 34670.1 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.59% ليبلغ 10898.74 نقطة، وصعد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.64% ليبلغ مستوى 14357.34 نقطة.وفي تعاملات أمس، تراجعت مؤشرات البورصة المصرية. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 14 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.436 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 272 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 4.3 مليار جنيه.وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 34386.33 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.31% ليبلغ 10835.23 نقطة، وهبط مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.35% ليبلغ مستوى 14265.58 نقطة.وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال التعاملات، سهم أسمنت سيناء بنسبة 11% ليغلق عند 52.5 جنيه تلاه سهم الدولية للمحاصيل بارتفاع 7.48% ليغلق عند 22.7 جنيه، ثم الأهلي للتنمية بارتفاع 6.23% ليغلق عند 38.3 جنيه.وفي المرتبة الرابعة حل سهم مصر للأسمنت بنسبة 5.9% ليغلق عند 74.9 جنيه، وخامسًا حق اكتتاب شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل-2 بنسبة 5.7% عند 68.7 جنيه للسهم.