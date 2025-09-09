14 مليار جنيه خسائر بورصة مصر

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تراجع. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 14 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.436 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 272 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 4.3 مليار جنيه.وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 34386.33 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.31% ليبلغ 10835.23 نقطة، وهبط مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.35% ليبلغ مستوى 14265.58 نقطة.وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال التعاملات، سهم أسمنت سيناء بنسبة 11% ليغلق عند 52.5 جنيه تلاه سهم الدولية للمحاصيل بارتفاع 7.48% ليغلق عند 22.7 جنيه، ثم الأهلي للتنمية بارتفاع 6.23% ليغلق عند 38.3 جنيه.وفي المرتبة الرابعة حل سهم مصر للأسمنت بنسبة 5.9% ليغلق عند 74.9 جنيه وخامسًا حق اكتتاب شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل-2 بنسبة 5.7% عند 68.7 جنيه للسهم.بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعًا حق اكتتاب شركة مطاحن مصر الوسطي بنسبة 10.5%، عند 88.5 جنيه، تلاه السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنسبة انخفاض بلغت 10.6% عند 111.5 جنيه، ثم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 7.2% عند 144 جنيه للسهم.وحلّ في المرتبة الرابعة ماكرو جروب بنسبة 6.11% ليسجل 3.38 جنيه، وفي الترتيب الخامس جاء مطاحن ومخابز جنوب القاهرة بنسبة 5.8% بسعر 114 جنيها للسهم.وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات الأجانب وحدهم نحو البيع في الأسهم بصافي قيمة 72.4 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات العرب والمصريين نحو الشراء بصافي قيمة 38.6 مليون جنيه و 33.7 مليون جنيه على التوالي.