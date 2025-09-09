بورصة قطر: الأسهم تتراجع 17 نقطة

انخفض مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، بواقع 17.38 نقطة، أي ما يعادل 0.16 %؛ ليصل إلى مستوى 11107.45 نقطة.وشهدت الجلسة تداول 123 مليونًا، و60 ألفًا، و430 سهمًا، بقيمة 391 مليونًا، و744 ألفًا، و715.828 ريالًا، عبر تنفيذ 25081 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 30 شركة، وانخفضت أسهم 17 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 663 مليارا و353 مليونا و789 ألفا و204.537 ريال، مقارنة بـ664 مليارا و523 مليونا و981 ألفا و262.250 ريال في الجلسة السابقة.وفي تداولات أمس، أغلق مؤشر بورصة قطر منخفضًا 6.60 نقطة، ليصل إلى مستوى 11124.83 نقطة.وتم خلال الجلسة تداول 97 مليونًا و911 ألفًا و302 سهم، بقيمة 301 مليون و260 ألفًا و353.734 ريال، عبر تنفيذ 23238 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 18 شركة، وانخفضت أسهم 30 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 664 مليارًا و523 مليونًا و981 ألفًا و262.250 ريال، مقابل 664 مليارًا و287 مليونًا و122 ألفًا و937.498 ريال في الجلسة السابقة.