بورصة مصر تخسر 10 مليارات جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها على تراجع. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 10 مليارات جنيه ليبلغ مستوى 2.444 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 11.6 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.6 مليارات جنيه.وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 34,455.41 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.08% ليبلغ 10,862.55 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنحو 0.13% ليبلغ مستوى 14,325.09 نقطة.ورغم هذا الأداء السلبي للمؤشرات، جاءت نتائج أعمال عدد من الشركات لتعكس قوة بعض القطاعات وقدرتها على النمو، إذ أعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر قفزةً كبيرةً في الإيرادات لتسجل 1.3 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025 مقابل 305.5 مليون جنيه فقط خلال العام السابق، وبلغ صافي الربح 698 مليون جنيه مقارنة بـ125.9 مليون جنيه، مدعومة بتحسين جودة المنتجات وفتح أسواق تصديرية جديدة.