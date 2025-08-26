خسائر بـ21 مليار جنيه لبورصة مصر

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تراجع، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 21 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.464 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 48.7 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو5.1 مليار جنيه.وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 35358.34 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.11% ليبلغ 10733.7 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً بنحو 0.37% ليبلغ مستوى 14322.88 نقطة.وكانت البورصة المصرية قد أغلقت تعاملاتها على ارتفاع، أمس. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 6 مليارات جنيه ليبلغ مستوى 2.485 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 32.8 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 4 مليارات جنيه.واستقر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» عند مستوى 35810.57 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.35% ليبلغ 10745.61 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً بنحو 0.24% ليبلغ مستوى 14375.5 نقطة.يذكر أن مؤشرات البورصة المصرية قد شهدت أداء متبايناً خلال جلسات الأسبوع الماضي، وسجل رأس المال السوقي مكاسب بقيمة 19 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، مغلقاً عند 2.494 تريليون جنيه، مُقارنة بـ2.475 تريليون جنيه في تداولات الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 0.78%.وحقق مؤشر EGX30 انخفاضاً بنسبة 0.65%، مغلقاً عند مستوى 35576 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX70 بـ0.26%، ليصل إلى 10607 نقاط، وارتفع مؤشر EGX100 بنحو 0.1%، محققاً مستوى 14236 نقطة.وصعد مؤشر الشريعة EGX33 بنحو 0.11% ليسجل مستوى 3618 نقطة، بينما انخفض مؤشر egx30 capped بـ0.4% ليحقق 43676 نقطة.