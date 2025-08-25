18.8 % ارتفاع تداولات بورصة مسقط.. ومؤشر قطر يفقد 29 نقطة

أغلق مؤشر بورصة مسقط «30»، عند مستوى 5,009.92 نقطة، مرتفعاً 5.3 نقطة وبنسبة 0.11% مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 5,004.65 نقطة.وبلغت قيمة التداول 39,921,711 ريالاً عُمانيّاً مرتفعة بنسبة 18.8% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 33,600,207 ريالات عُمانية.وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط، إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.090% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 29.75 مليار ريال عُماني.وفي قطر، أغلق مؤشر البورصة تداولاته منخفضاً بواقع 29.22 نقطة، ما يعادل نسبة 0.26%، ليصل إلى مستوى 11,293.42 نقطة.وشهدت الجلسة تداول 121 مليوناً و841 ألفاً و904 أسهم، بقيمة 311 مليوناً و216 ألفاً و521.140 ريالاً، عبر تنفيذ 13,997 صفقة في جميع القطاعات.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 671 ملياراً و728 مليوناً و317 ألفاً و712.870 ريال، مقارنة بـ674 ملياراً و609 ملايين و826 ألفاً و540.242 ريال، في الجلسة السابقة.وكان مؤشر بورصة قطر قد شهد خلال أحد تداولات الأسبوع الماضي انخفاضاً في تداولاته بواقع 184.81 نقطة، ما يعادل نسبة 1.61%، ليصل إلى مستوى 11,306.78 نقطة. وجرى تداول 135,795,129 سهماً، بقيمة 367 مليوناً و169 ألفاً و290.745 ريال، عبر تنفيذ 23,870 صفقة في جميع القطاعات.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 674 ملياراً و242 مليوناً و683 ألفاً و955.830 ريال، قياساً بـ683 ملياراً و511 مليوناً و350 ألفاً و723.913 ريال في الجلسة السابقة.